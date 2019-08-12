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На Закарпатті 12-річний водій квадроцикла скоїв ДТП – вісім постраждалих

У Закарпатській області поліція Тячівщини з’ясовує обставини ДТП за участі 12-річного водія квадроцикла.

На Закарпатті 12-річний водій квадроцикла скоїв ДТП – вісім постраждалих

На Закарпатті у селі Угля Тячівського району сталася ДТП, внаслідок чого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано вісім осіб, троє з яких – діти

Слідством з’ясовано, що 12-річний мешканець села Угля, керуючи квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали обидва водії, а також шестеро пасажирів автомобіля – 47-річна жінка, 44-річний чоловік, 24-річна жінка і троє дітей віком 13, 3 і 4 роки.

Потерпілих дітей поміщено до реанімаційного відділення.

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На Закарпатті 12-річний водій квадроцикла скоїв ДТП – вісім постраждалих / 2 фотографии

За фактом ДТП, що спричинила потерпілим тяжкі травми, а також за допуск до керування автотранспортом особи, яка не має на це права, відкрито кримінальні провадження.

Відповідальність нестиме не тільки неповнолітній водій квадроциклу, але і його батьки.

До речі, у Вінницькій області у Немирівському районі зіткнулись Mercedes Sprinter та ВАЗ 2170. У результаті ДТП постраждали семеро пасажирів та водій мікроавтобуса.

Джерело: Нацполіція

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