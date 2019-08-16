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Намагався “проскочити” перехрестя: у Києві зіткнулися два легковика

У Києві на перехресті Вацлава Гавела і Радищева зіткнулися Volkswagen і Hyundai.

Намагався “проскочити” перехрестя: у Києві зіткнулися два легковика

Ранкове ДТП сталося у Києві близько 08.00. На перехресті двох вулиць водій Hyundai не зміг розминутися з автівкою Volkswagen.

За попередньою інформацією, водій Hyundai намагався “проскочити” перехрестя і не встиг.

Є постраждалі, зараз учасники аварії чекають швидку і поліцію.

Читайте: Поблизу Станиці Луганської фура врізалася в мікроавтобус – 8 постраждалих

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Намагався “проскочити” перехрестя: у Києві зіткнулися два легковика / 3 фотографии

До слова, у Житомирській області більше 20 осіб постраждали внаслідок зіткнення автомобіля BMW і пасажирського мікроавтобуса.

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