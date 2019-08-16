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Факти / Надзвичайні події

Поліція затримала нападника на депутата Купрія

Правоохоронці розшукали і затримали чоловіка, який здійснив напад на народного депутата Віталія Купрія.

Поліція затримала нападника на депутата Купрія

Співробітники Нацполіції Київської області завершили операцію Перехоплення, під час якої затримали 23-річного іноземця, який напав на нардепа Віталія Купрія.

У зловмисника є посвідка на проживання в Україні.

Правоохоронці також вилучили як речовий доказ автомобіль, на якому нападник зник з місця події.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство).

Поліцейські встановлюють всі обставини події та мотиви зловмисника.

Нагадаємо, 16 серпня у Гостомелі близько 10.00 народному депутату Віталію Купрію забризкали обличчя сльозогінним газом.

Джерело: Поліція Київської області

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