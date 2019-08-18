Бізнесмена Вадима Чорного, який є власником готелю Токіо Стар в Одесі, де через пожежу загинули дев’ятеро людей, затримали.
Прокуратура Одеської області повідомила про затримання власника готелю Токіо Стар Вадима Чорного.
Наразі бізнесмену готують підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (ч.2 ст.270 КК України), а також клопотання про обрання запобіжного заходу.
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До слова, мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв, що постраждалим від пожежі нададуть всю необхідну допомогу.
Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про пожежу в Токіо Стар в одному матеріалі.
Джерело: Прокуратура Одеської області
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