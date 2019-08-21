У Києві затримали чоловіка, який організував дитячу порностудію на зйомній квартирі.
У столиці чоловік організував канал створення і продажу дитячої порнографії в інтернеті. Для цього зловмисник орендував квартиру у Києві.
Його заарештували вже вдруге. Раніше він проживав у Полтаві, де чоловіка накрили вперше. Тоді він вийшов під заставу.
Під час перебування за межами місця арешту, чоловік не з’являвся на виклики поліцейських, не здав закордонний паспорт і переховувався від правоохоронців.
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21 серпня його знову затримали. Запобіжний захід буде обрано пізніше судом Полтави.
До речі, у Києві викрили онлайн-порностудію, у якій працювали понад двадцять дівчат.
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