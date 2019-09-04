У турецькій Анталії знайшли вбитою 42-річну українку.
Її бездиханне тіло виявили за трансформаторною будкою в парку Муратпаша в Анталії.
Пізніше за підозрою в її вбивстві затримали громадянина Туреччини, з яким у парку українка вживала спиртні напої, а потім усамітнилася за трансформаторної будкою.
Попередньо – жінка займалася проституцією.
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У чоловіка знайшли прикраси жінки – сережки та персні.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 17-річної українки.
Джерело: Yeni Alanya
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