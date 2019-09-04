У турецькій Анталії знайшли вбитою 42-річну українку.

Її бездиханне тіло виявили за трансформаторною будкою в парку Муратпаша в Анталії.

Пізніше за підозрою в її вбивстві затримали громадянина Туреччини, з яким у парку українка вживала спиртні напої, а потім усамітнилася за трансформаторної будкою.

Попередньо – жінка займалася проституцією.

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У чоловіка знайшли прикраси жінки – сережки та персні.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 17-річної українки.

Джерело: Yeni Alanya