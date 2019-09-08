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Факти / Надзвичайні події

У Києві загорілася квартира. ЗМІ повідомляють про загиблих

У Києві загорілася квартира на дев’ятому поверсі по вулиці Леся Курбаса, 5А.

пожар в квартире в киеве

По вулиці Леся Курбаса, 5А в Києві сталася серйозна пожежа в квартирі на дев’ятому поверсі.

– За неперевіреною поки інформацією, на жаль, є загиблі, – йдеться в повідомленні.

На місці працювали медики, рятувальники ДСНС та правоохоронці.

Читайте: У Києві сталася масштабна пожежа в новобудові

Деталі події встановлюються. ДСНС поки не коментує подію.

У Києві загорілася квартира. ЗМІ повідомляють про загиблих / 6 фотографий

Раніше у Полтаві виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі Нової пошти.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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