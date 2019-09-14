У Козятині Вінницької області 15 дітей та п’ятеро вчителів опинилися в лікарні після відвідування шкільної їдальні.
За фактом масового отруєння дітей та вчителів однієї зі шкіл Козятина поліція відкрила кримінальне провадження.
До районної лікарні з діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 20 осіб – п’ятеро дорослих та 15 дітей.
Попередньо – усі госпіталізовані отруїлись продуктами харчування у шкільній їдальні.
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Роботу закладу, що готував та доставляв їжу до школи, призупинено.
Провадження відкрито за ч.1 ст. 325 ККУ – Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
Нагадаємо, у Києві сімох студентів госпіталізували через отруєння шаурмою.