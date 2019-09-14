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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині 15 школярів госпіталізували з отруєнням

У Козятині Вінницької області 15 дітей та п’ятеро вчителів опинилися в лікарні після відвідування шкільної їдальні.

На Вінниччині 15 школярів госпіталізували з отруєнням

За фактом масового отруєння дітей та вчителів однієї зі шкіл Козятина поліція відкрила кримінальне провадження.

До районної лікарні з діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 20 осіб – п’ятеро дорослих та 15 дітей.

Попередньо – усі госпіталізовані отруїлись продуктами харчування у шкільній їдальні.

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Роботу закладу, що готував та доставляв їжу до школи, призупинено.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 325 ККУ – Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Нагадаємо, у Києві сімох студентів госпіталізували через отруєння шаурмою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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