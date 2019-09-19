У Львівській області сталася ДТП, у результаті якої постраждали шестеро людей.
На трасі Київ – Чоп у Миколаївському районі Львівської області зіткнулися два мікроавтобуси. У результаті аварії травми отримали шестеро людей. Четверо з них були госпіталізовані.
За даними поліції, ДТП сталася на ділянці автодороги біля села Надітичі. У результаті зіткнення мікроавтобус Mercedes в’їхав у зупинку громадського транспорту, а мікроавтобус Iveco вилетів у кювет і перекинувся.
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Поліція встановлює всі обставини і причини аварії.
Один влетів у зупинку, інший – у кювет: на Львівщині зіткнулися мікроавтобуси / 4 фотографии
До речі, на Дарницькому мосту в Києві сталася подвійна ДТП. Hyundai протаранив Lexus під час оформлення аварії.
Фото: Варта1
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