На Полтавщині вантажний потяг смертельно травмував 23-річну дівчину.

На Полтавщині поблизу села Ковалівка Полтавського району, на перегоні Свинківка – Божкове, вантажний потяг №2154 сполученням Харків – Полтава переїхав жінку.

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Унаслідок інциденту потяг не зупинив рух. 23-річна дівчина померла на місці.

Нагадаємо, у Дніпрі 15-річна дівчинка впала в шахту ліфта. Внаслідок цього у неї зламана нога у кількох місцях, а також травми обличчя.

Джерело: Полтавська ОДА