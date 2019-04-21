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Факти / Спорт

Берінчик переміг Аракаву і захистив титул WBO International

Денис Берінчик переміг за очками у поєдинку з японцем Ніхітою Аракавою і захистив титул WBO International.

беринчик аракава

У Палаці спорту пройшов поєдинок між Денисом Берінчиком та японським боксером Ніхітой Аракавою. Українець здобув перемогу за очками і захистив титул WBO International у легкій вазі.

Берінчик з початку поєдинку показав значну перевагу у швидкості і кількості ударів.

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В українського боксера проходили багатоударні комбінації, але Аракава зміг пройти всі 12 раундів.

Українець переміг з рахунком: 120:107, 120:107, 118:109.

Нагадаємо, Денис Берінчик завоював титул WBO International після перемоги над філіппінцем Росекі Крістобалем.

Джерело: xsport

Фото: К2 Promotions

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