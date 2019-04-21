Денис Берінчик переміг за очками у поєдинку з японцем Ніхітою Аракавою і захистив титул WBO International.
У Палаці спорту пройшов поєдинок між Денисом Берінчиком та японським боксером Ніхітой Аракавою. Українець здобув перемогу за очками і захистив титул WBO International у легкій вазі.
Берінчик з початку поєдинку показав значну перевагу у швидкості і кількості ударів.
Читайте: Не перелом: як травмувався Ломаченко у бою проти Кролли
В українського боксера проходили багатоударні комбінації, але Аракава зміг пройти всі 12 раундів.
Українець переміг з рахунком: 120:107, 120:107, 118:109.
Нагадаємо, Денис Берінчик завоював титул WBO International після перемоги над філіппінцем Росекі Крістобалем.
Джерело: xsport
Фото: К2 Promotions
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+