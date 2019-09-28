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Факти / Надзвичайні події

У Сумах на підприємстві стався вибух і пожежа

Рятувальники ДСНС ліквідували возгаранию на підприємстві в Сумах.

У Сумах на підприємстві стався вибух і пожежа

У Сумах стався вибух та пожежа на території одного з підприємств.

Рятувальники ДСНС пожежу ліквідували. Інформація про причини вибуху і постраждалих встановлюється.

Займання сталося всередині виробничого цеху. Вогонь охопив виробниче обладнання цеху і утеплювач стін на площі до 50 кв.м. Існувала загроза подальшого розповсюдження вогню.

Читайте: Горять цистерни з паливом і чутні вибухи: у Києві сталася масштабна пожежа

За інформацією ЗМІ, вибух стався на заводі, де виготовляють пробки для пет-пляшок. За попередньою інформацією, постраждали 10 осіб.

Нагадаємо, в Києві на острові Долобецький сталася пожежа в клубі Bora Bora Beach Club.

Джерело: ДСНС

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