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Аварійна посадка Ан-12 під Львовом: список постраждалих

Під час аварійної посадки Ан-12 під Львовом постраждали три людини. Вони були доставлені в лікарню у важкому стані.

Аварійна посадка Ан-12 під Львовом

Заступник головного лікаря з хірургічної роботи 8-ї міської клінічної лікарні Ігор Стояновський розповів про стан здоров’я трьох постраждалих під час аварійної посадки Ан12 під Львовом. Їх імена не повідомляються.

Читайте: Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

За словами Стояновського, пацієнти доставлені у важкому стані. Двоє з них вже проооперовані і залишаються у відділенні невідкладної допомоги.

– Ще один пацієнт, стан якого найважчий, зараз в операційній. Він потребував додаткових обстежень і хірургічних втручань. На допомогу ми викликали ще фахівців з обласної лікарні, – сказав лікар.

Постраждалі під час аварійної посадки Ан-12:

– Постраждалий 1966 року народження – закритий перелом правої плечової кістки зі зміщенням фрагментів. Забій м’яких тканин грудної клітини. Забій м’яких тканин передньої черевної стінки.

– Постраждалий 1967 року народження – тупа травма живота. Забій грудної клітини, закритий перелом вертлюжної западини справа. Закритий травматичний вивих правого стегна.

– Постраждалий 1969 року народження – з’єднана травма тіла. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку. Забита рана лобової області зліва. Тупа травма живота. Відкритий перелом лівої гомілки зі зміщенням фрагментів.

Нагадаємо, 4 жовтня Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова. Загинуло п’ятеро осіб.

Джерело: Львівська міська рада

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