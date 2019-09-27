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Факти / Надзвичайні події

Били лопатою і закопали живцем: на Львівщині прикордонниця з сестрою вбила доньку

Стали відомі подробиці вбивства новонародженої дитини двома жінками у Львівській області.

Немовля

Співробітниця Держприкордонслужби у Львівській області та її сестра вбили і закопали немовля.

29 липня працівниця Держприкордонслужби народила вдома дівчинку. Однак навмисно не стала перев’язувати пуповину і вдарила немовля по голові. Дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму, але вижила.

Щоб остаточно добити дитину і знищити сліди, рідна сестра жінки, теж прикордонник, поклала ще живу дитину у поліетиленовий пакет і закопала.

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Двом жінкам повідомили про підозру за п. 2, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК.

Їм загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.

Дивіться у сюжеті Надзвичайних новин, як розгорталися події, коли тіло дитини щойно знайшли і як відгукувалися про жінку сусіди.

До речі, у Волинській області жінка-військовослужбовець закопала у дворі новонароджену дівчинку.

Джерело: ДБР

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