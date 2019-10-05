4 жовтня ввечері під час патрулювання на 77 км автодороги Київ-Харків-Довжанський патрульні зупинили водія, у якого у крові було 5,0 проміле алкоголю.

Бориспільські патрульні виявили у крові водія 5,0 проміле алкоголю. Його зупинили після того, як на 77 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля АЗЛК 21412 хаотично маневрував дорогою, з однієї смуги в іншу.

Після зупинки чоловік майже не розмовляв та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні допомогли йому вийти з авто.

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У присутності двох свідків огляд на стан сп’яніння виявив у нього 5,0 проміле. Результат патрульних вразив.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів). Правопорушника відсторонили від керування.

Авто направлено на майданчик тимчасового зберігання.

Нагадаємо, що в Україні д опустимий вміст алкоголю у крові громадянина за кермом авто становить 0,2 проміле.