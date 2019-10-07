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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом водій з сином на руках протаранив паркан – дитина загинула

У Київській області автомобіль злетів у кювет та протаранив бетонний паркан. Внаслідок аварії загинув 7-річний хлопчик.

Під Києвом водій з сином на руках протаранив паркан – дитина загинула

У Київській області 33-річний житель Броварів із пасинком їхали на риболовлю, хлопчик сидів на колінах у батька.

– Водій не обрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням. Авто з’їхало в кювет, де зіткнулося із бетонною огорожею, – розповіли у ГУНП у Київській області.

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Внаслідок аварії 7-річна дитина загинула на місці пригоди. Водія в непритомному стані госпіталізовано до реанімації.

Раніше Факти ICTV писали, що під час перегонів у Черкасах машина виїхала за межі траси і збила глядача.

Джерело: Нацполіція

Фото: Інформатор

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