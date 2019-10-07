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Сіамські близнюки померли у Чернівецькій обласній дитячій лікарні

У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні померли сіамські близнюки, які народилися в ніч проти 28 вересня у пологовому будинку №2.

Немовля

Дівчатка-сіамські близнюки, які народилися з одним тілом та двома головами, померли ввечері у суботу, 5 жовтня.

В обласній лікарні вони перебували три дні, їхній стан оцінювали як вкрай важкий.

За словами медиків, мати жодного разу не відвідувала дітей, лише батько приносив засоби догляду.

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Нагадаємо, у чернівецькому пологовому будинку №2 у ніч проти 28 вересня народилися сіамські близнюки – дівчатка з одним тілом та двома головами.

Жителька Чернівецької області відмовилася переривати вагітність через релігійні переконання, хоча патологію діагностували ще у період вагітності. Близнюки народилися передчасно – у 33 тижні.

Джерело: УНІАН

Фото: Pixabay

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