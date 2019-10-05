У Запоріжжі у Комунарському районі під час ДТП загинув неповнолітній, ще троє підлітків – у лікарні.

У Запоріжжі 15-річний підліток взяв без дозволу батьків автомобіль Hyunday і сів за кермо.

Він не впорався з керуванням, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автівкою Daewoo Lanos.

В результаті аварії пасажир Hyunday віком приблизно 14 років від отриманих травм помер. Водій та ще двоє пасажирів, хлопці 15 та 14 років, з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню.

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До лікарні з травмами також потрапив 36-річний водій автомобіля Daewoo Lanos.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Харкові Nissan спровокував ДТП і в’їхав в авто швидкої допомоги.