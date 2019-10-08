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Факти / Надзвичайні події

Били дубинками і ногами: в Одесі поліцейські катували затриманих (18+)

В Одесі командир і поліцейський взводу під час чергування жорстоко побили затриманих.

Били дубинками і ногами: в Одесі поліцейські катували затриманих (18+)

В Одесі поліцейський і командир взводу затримали двох чоловіків вночі на пероні вокзалу та доставили у відділення поліції. Там вони, застосовуючи фізичний і психологічний вплив, вимагали зізнатися у крадіжці золотого ланцюжка на території вокзалу.

За відмову брати на себе відповідальність за чужий злочин, чоловіків били гумовими дубинками, руками і ногами. Побиття тривало, поки одному із затриманих не стало погано. Тільки тоді, поліцейські відпустили їх.

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Мотив злочину – штучне підвищення показників роботи.

За свідченнями потерпілого слідчі ГБР почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (Катування) КК України. Двом співробітникам патрульної поліції вручили підозру у катуванні.

До суду подано клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За вчинене підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику та сцени насилля.

До речі, на Вінниччині поліцейські знущалися над затриманим.

Джерело: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

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