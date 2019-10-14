У Києві автомобіль швидкої допомоги, який рухався на червоне світло, влетів у автомобіль.

ДТП сталася на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна.

Внаслідок аварїі загинули водій швидкої через сильний удар головою та фельдшер.

Ще двох лікарів госпіталізували в критичному стані.

Постраждалих пасажирів легковика – жінку і двоє дітей – також доставили до лікарні.



















У Києві швидка влетіла в легковик: двоє загиблих, п’ятеро постраждалих / 5 фотографий

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За попередньою інформацією, жінка з двома дітьми їхала на автомобілі Peugeot вулицею Ватутіна в напрямку Троєщини на зелене світло.

Швидка допомога з хворою дитиною рухалася на червоне світло з вулиці Маяковського на бульвар Перова.

За словами свідків, водій швидкої включив сирену за кілька секунд до удару.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Вінничині п’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП.

Фото: ДТП.kiev.ua