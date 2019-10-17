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Факти / Надзвичайні події

У Києві замінували суд перед засіданням у справі Приватбанку

У Києві правоохоронці отримали повідомлення про замінування Господарського суду.

У Києві замінували суд перед засіданням у справі Приватбанку

У Києві замінували Господарський суд. На місці працюють правоохоронці.

У суді заплановано засідання у справі повернення Приватбанку минулим власникам.

Засідання буде закритим.

Раніше Факти ICTV писали, що 56-річний чоловік “замінував” станцію метро Почайну в Києві через те, що йому не продали жетон.

Фото: УНІАН

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