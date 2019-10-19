Під Києвом подружня пара, яка пішла в ліс по гриби, випадково натрапила на загадковий дерев’яний будинок за високим парканом.

Таємничий будиночок знаходиться у непрохідних хащах, до найближчої траси – кілька кілометрів.

Першими на це загадкове місце натрапило подружжя, що пішло до лісу по гриби.

Кажуть, що добре знають цю місцевість, але дивний зруб раніше ніколи не помічали.

У самому будинку були дивні фігури, витисані з дерева, ритуальне багаття та фотографії родини, викладені по колу.

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Чоловік припускає, що хтось проводив тут магічні ритуали, а сам будинок намагалися захистити від сторонніх.

– Спис впав переді мною, перекрив мені доступ до входу, – розповів шокований чоловік.

Пара звернулася до поліції, але там не поспішають реагувати на заяву, тому звернулися до експертів.

Вони сказали, що дерев’яні тотеми – це так звані чури, тобто боги, і вирізав їх професіонал. Припускають також, що тут тривалий час жили відлюдники та можливо навіть старовіри.

Екстрасенси ж припускають, що тут і справді могли проводитись магічні ритуали, але це було давно, бо місце покинуте. Водночас радять триматися від будинка подалі.

До слова, рік тому у Києві викрили групу шахраїв, які виманювали великі суми грошей за проведення нібито “магічних ритуалів”.