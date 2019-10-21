PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В урні для сміття у Миколаєві знайшли людський череп

У Миколаєві в урні для сміття біля зупинки громадського транспорту виявили людський череп.

Урна для сміття

Поблизу зупинки на перехресті вулиці Садової та проспекту Центрального жителі Миколаєва натрапили на череп людини, про що відразу повідомили в поліцію.

За попередніми висновками судово-медичного експерта, череп давній.

Його вилучили та направлять на детальну експертизу.

Читайте: Кров йшла з рота! У Києві коханці 40 хвилин били чоловіка через ревнощі (18+)

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство, як того вимагає процедура у подібних випадках.

Нагадаємо, нещодавно на сміттєзвалищі у Харківській області знайшли тіло вбитої жінки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Поліція
В Ізмаїлі підліток вбив чоловіка через зауваження
Вбивство Армена Багдасаряна
У Дніпрі вбито Армена Багдасаряна: що про нього відомо і усі подробиці
Поліція
Під Одесою двоє підлітків забили до смерті безхатченка
У Києві невідомі на авто розстріляли чоловіка
У Києві невідомі на авто розстріляли чоловіка
Робітники Миколаївського порту поскаржились Зеленському на Укрзалізницю
Робітники Миколаївського порту поскаржились Зеленському на Укрзалізницю
убийство в австрии
В Австрії чоловік убив колишню дівчину, всю її сім’ю і нового хлопця
поліція
У Нью-Йорку чоловік вбив чотирьох безпритульних, ще один поранений
Два порізаних тіла у колодязі: на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру
Два порізаних тіла у колодязі: на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка