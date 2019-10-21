У Миколаєві в урні для сміття біля зупинки громадського транспорту виявили людський череп.

Поблизу зупинки на перехресті вулиці Садової та проспекту Центрального жителі Миколаєва натрапили на череп людини, про що відразу повідомили в поліцію.

За попередніми висновками судово-медичного експерта, череп давній.

Його вилучили та направлять на детальну експертизу.

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Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство, як того вимагає процедура у подібних випадках.

Нагадаємо, нещодавно на сміттєзвалищі у Харківській області знайшли тіло вбитої жінки.