У Миколаєві в урні для сміття біля зупинки громадського транспорту виявили людський череп.
Поблизу зупинки на перехресті вулиці Садової та проспекту Центрального жителі Миколаєва натрапили на череп людини, про що відразу повідомили в поліцію.
За попередніми висновками судово-медичного експерта, череп давній.
Його вилучили та направлять на детальну експертизу.
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Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство, як того вимагає процедура у подібних випадках.
Нагадаємо, нещодавно на сміттєзвалищі у Харківській області знайшли тіло вбитої жінки.
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