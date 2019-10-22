Миколаївські поліцейські знайшли чоловіка, який підкинув людський череп в урну для сміття біля зупинки, а потім – і на поріг колишній коханій.

Вночі 22 жовтня до поліції Миколаєва звернулась жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири знайшла людський череп із запискою від чоловіка, з яким раніше у неї були стосунки.

27-річного підозрюваного правоохоронці знайшли неподалік церкви на вулиці Садовій.

Він зізнався, що приніс череп екс-коханій, а той, що знайшли напередодні в урні, також справа його рук.

Чоловік розповів, що дістав їх зі старовинного склепу на кладовищі по вулиці Степовій. Більш того – він тимчасово жив у склепі.

На місці поліцейські побачили ще шість черепів біля місця поховання.

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Відкрито провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ – Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.















У Миколаєві чоловік підкинув череп на поріг екс-коханій / 4 фотографии

Нагадаємо, 21 жовтня у Миколаєві в урні для сміття біля зупинки громадського транспорту виявили людський череп.