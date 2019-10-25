У Туреччині мікроавтобус з українцями зіткнувся з трактором. Внаслідок ДТП постраждали 13 людей.

На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором.

Внаслідок аварії постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід і десять українських туристів.

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Після зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги і врізався в огорожу.

За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.

Раніше Факти ICTV писали, що 19 жовтня в Угорщині мікроавтобус, який перевозив українців, врізався у дерево.

Джерело: Milliyet