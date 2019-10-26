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Побила шість дітей: у Первомайську виховательці дитсадку оголосили підозру

Прокуратура Миколаївської області оголосила підозру у кримінальному злочині виховательці дитсадку, яка знущалася над дітьми.

Побила шість дітей: у Первомайську виховательці дитсадку оголосили підозру

До управління у справах дітей Первомайської міської ради надійшло колективне звернення від батьків вихованців старшої групи одного з дошкільних навчальних закладів.

30-річна працівниця дитсадка знущалася над дітьми. Поліцейськими було розпочато кримінальне провадження за ст. 126 КК України.

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Правоохоронці встановили, що вихователька застосовувала свої специфічні заходи впливу до шістьох п’ятирічних малюків.

Місцева прокуратура повідомила жінці про підозру у вчиненні шести злочинів за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) КК України. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, батьки вихованців старшої групи одного з дошкільних навчальних закладів  Первомайська поскаржилися на те, що 30-річна вихователька дитячого садка знущається над їхніми дітьми.

За словами дітей, вона заклеює їм роти скотчем, якщо вважає, що вони погано поводяться.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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