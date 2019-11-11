PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Сутички у суді щодо справи УПЦ КП: поліція застосувала сльозогінний газ

У Києві в приміщенні суду на вулиці Московській, де розглядається справа УПЦ КП, сталися сутички між представниками релігійної організації та працівниками суду.

Суд

На Печерську під час судового засідання у справі УПЦ КП група людей розбила скляні двері в будівлі суду.

Внаслідок цього між представниками релігійної організації, які намагалися потрапити на засідання, та працівниками суду сталися сутички.

Щоб зупинити конфлікт, поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ.

Читайте: Не знав, що буде така реакція – Філарет про інтерв’ю телеканалу Росія 24

Також правоохоронці затримали п’ятьох осіб для встановлення всіх обставин інциденту.

Після цього буде дана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, 4 вересня Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату до розгляду по суті її позову до Міністерства культури.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Черги у метро
Люди чекають поза метро: на станції Університет утворилася величезна черга
Київ поплив: столиця тягнеться у заторах після зливи (КАРТА)
Київ поплив: столиця тягнеться у заторах після зливи (КАРТА)
У Києві Lexus протаранив таксі і збив двох пішоходів – загинула жінка
У Києві Lexus протаранив таксі і збив двох пішоходів – загинула жінка
У Києві частково обмежать рух на Північному мосту (КАРТА)
У Києві частково обмежать рух на Північному мосту (КАРТА)
Чиновників КМДА підозрюють у привласненні коштів під час будівництва Окружної дороги
Чиновників КМДА підозрюють у привласненні коштів під час будівництва Окружної дороги
У Києві на Оболоні затонула яхта: як рятувалися пасажири
У Києві на Оболоні затонула яхта: як рятувалися пасажири
У Києві почали продавати електронні паркувальні талони – як купити
У Києві почали продавати електронні паркувальні талони – як купити
в киеве загорелся троллейбус
У Києві на зупинці загорівся тролейбус з пасажирами
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка