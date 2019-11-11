У Києві в приміщенні суду на вулиці Московській, де розглядається справа УПЦ КП, сталися сутички між представниками релігійної організації та працівниками суду.

На Печерську під час судового засідання у справі УПЦ КП група людей розбила скляні двері в будівлі суду.

Внаслідок цього між представниками релігійної організації, які намагалися потрапити на засідання, та працівниками суду сталися сутички.

Щоб зупинити конфлікт, поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ.

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Також правоохоронці затримали п’ятьох осіб для встановлення всіх обставин інциденту.

Після цього буде дана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, 4 вересня Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату до розгляду по суті її позову до Міністерства культури.