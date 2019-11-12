У Харкові перевіряють інформацію про можливе закладання вибухівки в 54 будівлях міста, серед яких є медичні установи.

У поліцію Харкова надійшло повідомлення про мінування 21 житлового будинку, 21 торгового центру, восьми медичних установ, ВНЗ, аеропорту, центрального автовокзалу і залізничного вокзалу.

Всього в місті можуть бути заміновані 54 об’єкти.

Наразі проводиться огляд місць, про які повідомили поліції.

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За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління Нацполіції.

Факти ICTV також писали, що у Києві надійшло повідомлення про можливе замінування суду перед початком засідання у справі повернення Приватбанку екс-власникам.