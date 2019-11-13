У Києві затримано злочинне угруповання, яке звинувачують у викрадення і тортурах людей, а також у нанесенні тілесних ушкоджень поліцейським.

У 2018 році правоохоронці викрили злочинну схему, яка реалізовувалася окремими працівниками Державної міграційної служби. У ній перебували цивільні особи і були причетні до скоєння ряду тяжких злочинів.

За даними поліції, учасники групи – кияни, які ніде не працюють і ведуть аморальний спосіб життя.

– Наркотики і алкоголь – найкращі друзі, під впливом яких ці чоловіки перебували практично постійно, – йдеться в повідомленні.

Раніше один з фігурантів був помічений в стані сп’яніння за кермом Bentley. Тоді він не впорався з керуванням і врізався в дерево. На вимогу надати документи почав поводитися агресивно, спробував сховатися, а під час затримання пручався і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції.

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Його спільники, два рідних брати – 35 і 36 років – разом з 40-річним знайомим, застосовуючи погрози, посадили в свої два автомобілі Mercedes киянку, її дочку і чоловіка і вивезли в приватний будинок в Київській області.

– Жінка працювала в одного з викрадачів прибиральницею. Згодом власник квартири звинуватив її в крадіжці $20 тис. Полонянку зв’язали і почали бити, вимагаючи зізнатися в крадіжці і повернути гроші… Коли бити жертву набридло – нелюди почали її катувати, проколюючи ніс голкою, – йдеться в повідомленні.

Після сім’ю вивезли до Києва і пригрозили розправою, у разі їх звернення в поліцію.

12 листопада 2019 року правоохоронці, під процесуальним керівництвом ГПУ, вручили підозри викритим фігурантам.

Їм інкримінують ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 127 (Катування) і ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, влітку на Київщині мати, яку позбавили батьківських прав, викрала з дитсадка двох доньок.