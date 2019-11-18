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Розміром з куряче яйце: в Австралії град побив авто і будинки

У штаті Квінсленд в Австралії випав град розміром з куряче яйце, який побив автомобілі і будинки.

град в австралии

Град розміром з куряче яйце випав у Австралії і завдав великої шкоди. Він розбив вікна автомобілів і сильно пошкодив фасади будинків і підприємств.

Град супроводжувався грозою і ураганним вітром.

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В результаті негоди були обірвані дроти. Без електрики залишилися майже 20 тис. будинків.

Найбільше постраждали жителі району Саншайн-Кост на півдні Квінсленда.

Нагадаємо, 8 липня у Франції випав град розміром із тенісний м’яч. В результаті негоди ніхто не постраждав.

Джерело: ABC News

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