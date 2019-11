Град розміром з куряче яйце випав у Австралії і завдав великої шкоди. Він розбив вікна автомобілів і сильно пошкодив фасади будинків і підприємств.

Град супроводжувався грозою і ураганним вітром.

В результаті негоди були обірвані дроти. Без електрики залишилися майже 20 тис. будинків.

Найбільше постраждали жителі району Саншайн-Кост на півдні Квінсленда.

From fire to this! Southeast Queensland. This was the storm we endured this afternoon. pic.twitter.com/QkaxEuZlZQ

— Laureen Maschek (@LaureenMaschek) 17 ноября 2019 г.