Часто ревнощі призводять до незворотних наслідків. Факти ICTV зібрали п’ять випадків жахливих злочинів, скоєних на цьому грунті.

Ревнощі засліплюють і призводять до жахливих наслідків. Факти ICTV зібрали п’ять історій, коли патологічна недовіра закінчувалася вбивством.

Смерть Анастасії Ковальової

2 липня у Запоріжжі коханий через ревнощі підпалив Анастасію Ковальову. Вона отримала 90% опіків тулуба, кінцівок і голови та померла у лікарні 10 липня.

– Не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим зміцнити ці стосунки. Вона поруч стояла зі мною. Дістав сигарету і припалив. Ми спалахнули удвох. Зняв футболку, допомагав гасити її, – розповів Віталій Чайковський.

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Близькі Анастасії кажуть, що він дуже часто її ревнував.

– Я намагалася пояснити йому, що у неї є друзі, подруги, вона товариська дівчинка по натурі. Але це ж всього лише друзі, – каже мама загиблої.

Забив до смерті

У місті Лозова Харківської області чоловік приревнував свою коханку до сусіда і побив його до смерті.

Все сталося під час прогулянки. Спортсмену-мажору не сподобалося, що хлопець привітався з його дівчиною. Молодий чоловік, довго не думаючи, вдарив суперника по голові, від чого той втратив свідомість. Незабаром хлопець помер через крововилив у мозок.

Пошматував ножем

У Харкові 16-річний хлопець через ревнощі вбив свою 14-річну подружку. Молодий чоловік призначив дівчині зустріч, у ході якої і сталося криваве вбивство.

Конфлікт, у ході якого чоловік завдав коханій 10 ножових поранень, виник через її нові стосунки. Він бив її ножем по різних частинах тіла, а після розправи зник з місця злочину.

Зарубав сокирою і закопав

У селі Гнідин Київської області двоє кавалерів не поділили між собою одну жінку. Валерій кохав її з самого дитинства, заради неї розлучився з дружиною і вбив суперника. Чоловік забив його сокирою, а тіло вивіз на тачці і закопав у городі.

Сама жінка й гадки не мала, що стала причиною суперництва між чоловіками і, як наслідок, кривавого вбивства. Каже, що сумуватиме за Валерієм, який може провести у в’язниці довгих 15 років.

Забив лопатою

У Кривому Розі п’яний молодик приревнував кохану і вбив її на очах власної дитини. Скандал почався у дворі будинку, продовжився у під’їзді, а закінчився вже у квартирі. Саме там співмешканець і схопив лопату. Він почав бити свою кохану з такою силою, що не витримала навіть рукоятка. Жінка від отриманих травм померла.

А вже вранці, коли співмешканка не прокинулася, зловмисник почав метушитися і навіть спробував сховатися. Але на волі йому бути не судилося, зараз горе-батько і чоловік за гратами.

До речі, на дитячому майданчику на вулиці Олени Теліги у Києві п’яний чоловік порізав хлопчику пальці на руках і побив молодика, який заступився за дитину.