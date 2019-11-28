У Київській області чоловік викрав бізнесмена, побив, ба більше намагався підпалити, а все через те, що ревнував його до своєї дружини.

У Переяславі Київської області місцевий бізнесмен Віталій, який займається вантажними перевезеннями, приїхав до ангара, де зберігається його техніка.

Там на нього напали чоловіки у балаклавах, які одягли на Віталія кайдани, вчепили пакет на голову та повели до авто.

Потім чоловіка кинули у багажник власної машини та повезли у невідомому напрямку.

Коли багажник відчинили, то чоловік у балаклаві був один. Різким рухом викрадач зірвав із голови жертви пакет і почав щосили бити. Бізнесмена він гамселив не тільки кулаками, а й палицею. Після чого дістав пальник та почав смажити ногу жертві.

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Після катувань викрадач ще кілька годин возив у багажнику ледь притомного Віталія, а потім коли машина раптово зупинилася і йому дозволили вилізти. Побитий ледве дійшов до дому та одразу викликав швидку та поліцію.

Правоохоронці швидко знайшли підозрюваного, який виявився 43 річний місцевий мешканець з Переяслава.

Викрадач – теж підприємець. Йому належить невелика пилорама.

Постраждалий зізнався, що причиною злочину стали не гроші чи бізнес, а особиста образа.

– Мотивом цього чоловіка булу те, що він приревнував потерпілого до своєї дружини. Нібито він до неї залицявся, – розповів речник ГУНП у Київській області Микола Жукович.

Віталій знаходиться у лікарні з кількома переломами щелепи та готується до операції, а викрадачу загрожує до 5 років в’язниці.

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