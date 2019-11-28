PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Бив палицею та підпалював: на Київщині чоловік викрав бізнесмена через ревнощі

У Київській області чоловік викрав бізнесмена, побив, ба більше намагався підпалити, а все через те, що ревнував його до своєї дружини.

Бив палицею та підпалював: на Київщині чоловік викрав бізнесмена через ревнощі

У Переяславі Київської області місцевий бізнесмен Віталій, який займається вантажними перевезеннями, приїхав до ангара, де зберігається його техніка.

Там на нього напали чоловіки у балаклавах, які одягли на Віталія кайдани, вчепили пакет на голову та повели до авто.

Потім чоловіка кинули у багажник власної машини та повезли у невідомому напрямку.

Коли багажник відчинили, то чоловік у балаклаві був один. Різким рухом викрадач зірвав із голови жертви пакет і почав щосили бити. Бізнесмена він гамселив не тільки кулаками, а й палицею. Після чого дістав пальник та почав смажити ногу жертві.

Читайте: На Полтавщині чоловік влаштував різанину в будинку подруги своєї коханої

Після катувань викрадач ще кілька годин возив у багажнику ледь притомного Віталія, а потім коли машина раптово зупинилася і йому дозволили вилізти. Побитий ледве дійшов до дому та одразу викликав швидку та поліцію.

Правоохоронці швидко знайшли підозрюваного, який виявився 43 річний місцевий мешканець з Переяслава.

Викрадач – теж підприємець. Йому належить невелика пилорама.

Постраждалий зізнався, що причиною злочину стали не гроші чи бізнес, а особиста образа.

– Мотивом цього чоловіка булу те, що він приревнував потерпілого до своєї дружини. Нібито він до неї залицявся, – розповів речник ГУНП у Київській області Микола Жукович.

Віталій знаходиться у лікарні з кількома переломами щелепи та готується до операції, а викрадачу загрожує до 5 років в’язниці.

 

Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області чоловік під час сварки зарізав власного брата.

Джерело: Надзвичайні новини

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ртуть
У РФ семикласник у школі “пригощав” учнів ртуттю з банки
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: вантажівка протаранила два мікроавтобуси
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: вантажівка протаранила два мікроавтобуси
В аеропорту Львів літак викотився за межі смуги
В аеропорту Львів літак викотився за межі смуги
Поки господарі спали: під Києвом злодій обікрав понад 80 будинків за ніч
Поки господарі спали: під Києвом злодій обікрав понад 80 будинків за ніч
Без меблів, але з черв’яками: у Дніпрі діти жили у суцільній антисанітарії
Без меблів, але з черв’яками: у Дніпрі діти жили у суцільній антисанітарії
На Рівненщині 12 школярів отруїлися китайськими цукерками
На Рівненщині 12 школярів отруїлися китайськими цукерками
У Кременчуці знайшли застреленим депутата райради Гаврилова
У Кременчуці знайшли застреленим депутата райради Гаврилова
Десять ударів ножем: на Чернігівщині чоловік напав на працівницю РАЦСу
Десять ударів ножем: на Чернігівщині чоловік напав на працівницю РАЦСу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка