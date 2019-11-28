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Факти / Надзвичайні події

Вщент роздавили легковика – під Одесою зіткнулися 11 автомобілів

На трасі Одеса-Київ зіткнулися 11 автомобілів. Внаслідок аварії постраждали дві людини.

Вщент роздавили легковика – під Одесою зіткнулися 11 автомобілів

Під Одесою на київській трасі зіткнулися 11 автомобілів.

Після ДТП двоє людей звернулися за медичною допомогою.

– Водій та пасажирка ВАЗу отримали переломи нижніх кінцівок та струс головного мозку, – розповіли у поліції.

На місці події працюють патрульні та слідчий.

Читайте: Фури затиснули легковик: під Уманню через ожеледицю зіткнулися 11 авто

Очевидці повідомляють, що аварія сталася через сильний туман.

Вщент роздавили легковика – під Одесою зіткнулися 11 автомобілів / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на автодорозі Київ-Чоп водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив два мікроавтобуси. Внаслідок аварії загинула жінка.

Фото: Pushkinska, Нацполіція

Джерело: Нацполіція

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