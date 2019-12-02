У Києві хулігани влаштували масову бійку в піцерії, після чого вибили на авто вхідні двері закладу.

У житловому районі Позняки на Лівому березі Києва сталася масова бійка з погромом у піцерії.

Близько десяти чоловік зайшли до закладу MisterCat і почали конфліктувати з відвідувачами. Потім хулігани переключилися на персонал піцерії, спалахнула масова бійка.

Після цього молодики сіли в авто та на ньому в’їхали у вхідні двері закладу, вибивши їх.

Хулігани влаштували масову бійку в піцерії. Фото: Київ Оперативний.

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На місці події прибули поліцейські. Про постраждалих і суму збитків не повідомляється.

Нагадаємо, футбольні фанати з України, Франції та Німеччини влаштували бійку в центрі Львова.