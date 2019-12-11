PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Масова ДТП у Росії: на трасі під Владивостоком зіткнулися понад 50 машин

У Росії трасу на Владивосток перекрили через масову ДТП на засніженій дорозі.

Масова ДТП у Росії: на трасі під Владивостоком зіткнулися понад 50 машин

Декілька десятків автомобілів зіткнулися у російському Приморському краї.

Причиною масової ДТП стала засніженість дороги.

Аварії сталися на трасі селище Нове – Де-Фріз – Седанка приблизно за 25 км від Владивостока.

За попередньою інформацією, учасниками ДТП стали більше 15 автомобілів, проте очевидці повідомляють, що зіткнулися понад 50 машин.

Читайте: ДТП у центрі Києва: авто винесло на зустрічну смугу, загинула жінка

Рух у бік Владивостока було перекрито. Чи постраждали у ДТП люди, поки невідомо.

Нагадаємо, внаслідок ДТП у Росії постраждали вісім громадян України.

Джерело: Державтоінспекція РФ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Росії справу Гриценка передали до суду – в чому звинувачують екс-міністра
У Росії справу Гриценка передали до суду – в чому звинувачують екс-міністра
У ДТП загинув ветеран АТО Юрій Яцена
У ДТП загинув ветеран АТО Юрій Яцена
Подумали, що лесбіянка: в Петербурзі семеро чоловіків побили 18-річну дівчину
Подумали, що лесбіянка: в Петербурзі семеро чоловіків побили 18-річну дівчину
Кожен залишився при своєму – Клімкін про результати нормандської зустрічі
Кожен залишився при своєму – Клімкін про результати нормандської зустрічі
Росію позбавлять права проведення кількох чемпіонатів світу
Росію позбавлять права проведення кількох чемпіонатів світу
У Росії екс-міністра Рудьковського засудили до двох років в’язниці
У Росії екс-міністра Рудьковського засудили до двох років в’язниці
Я вам не пацан! Навіщо Лукашенко літав у Сочі та чи поглине РФ Білорусь
Я вам не пацан! Навіщо Лукашенко літав у Сочі та чи поглине РФ Білорусь
Виконком WADA на 4 роки відсторонив Росію від участі в Олімпіадах та ЧС
Виконком WADA на 4 роки відсторонив Росію від участі в Олімпіадах та ЧС
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка