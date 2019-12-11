Масова ДТП у Росії: на трасі під Владивостоком зіткнулися понад 50 машин

У Росії трасу на Владивосток перекрили через масову ДТП на засніженій дорозі.

Декілька десятків автомобілів зіткнулися у російському Приморському краї.

Причиною масової ДТП стала засніженість дороги.

Аварії сталися на трасі селище Нове – Де-Фріз – Седанка приблизно за 25 км від Владивостока.

За попередньою інформацією, учасниками ДТП стали більше 15 автомобілів, проте очевидці повідомляють, що зіткнулися понад 50 машин.

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Рух у бік Владивостока було перекрито. Чи постраждали у ДТП люди, поки невідомо.

Нагадаємо, внаслідок ДТП у Росії постраждали вісім громадян України.

Джерело: Державтоінспекція РФ