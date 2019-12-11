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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом злодії в масках пограбували будинок відомого лікаря Коструба

В елітному селищі під Києвом пограбували будинок відомого на весь світ лікаря Олександра Коструба.

Грабіжник

У Козині грабіжники непомітно потрапили до будинку президента Української асоціації спортивної травматології Олександра Коструба, незважаючи на високі паркани, сигналізацію, охорону та камери спостереження.

Коли ввечері господар повернувся додому, побачив усіх членів родини зв’язаними.

Грабіжники зв’язали охоронця, проникли у будинок, де зв’язали семирічну дівчинку та домогосподарку, закрили в одній з кімнат.

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Потім вони знайшли сейф і забрали його з собою.

За словами постраждалих, нападників було п’ятеро – усі в масках.

Вони пробули у будинку більш ніж півгодини і зникли непоміченими.

Їхньою здобиччю стали ювелірні прикраси та $200 тис.

Поліції досі не вдалося знайти зухвалих грабіжників.

Влітку в Києві чоловік, скориставшись незачиненими дверима, виніс з інкасаторського авто пакети з грошима.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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