У Рівненській області внаслідок ДТП загинув 67-річний чоловік, ще трьох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Аварія сталася поблизу села Малушка. 40-річний чоловік за кермом автомобіля Mercedes-Benz E 320 виїхав на зустрічну смугу руху.

Внаслідок цього відбулося зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito, за кермом якого був 53-річний чоловік.

Від отриманих травм 67-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці події. У водія діагностували політравму, забій грудної клітини, перелом ребер.

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Смертельна ДТП на Рівненщині: один загиблий, троє в лікарні / 5 фотографий

Ще одна пасажирка мікроавтобуса 62-річна жінка отримала політравму, забій грудної клітки, відкритий перелом стегна.

Водія легковика госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм грудної клітки і переломом ребер.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку, в результаті чого загинула неповнолітня дівчина.