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Лупцювала та виривала язик: з’явилися подробиці жорстокого побиття школярок у Запоріжжі

З’явилися подробиці жорстокого побиття школярок у Запоріжжі, відео якого миттєво розлетілося інтернетом.

Лупцювала та виривала язик: з’явилися подробиці жорстокого побиття школярок у Запоріжжі

У Запоріжжі школярка Олена на прізвисько Акуратна знущається з молодшої за себе Катерини не просто так. Бо та випадково зачепила її, а мала бити свою однолітку Настю! Тому організаторка боїв влаштовує показову екзекуцію.

Подивитися на жорстокі бої зібралися півсотні дітей! Прийшли з телефонами – аби знімати криваві розваги. Всіх зібрала саме Олена. Тепер одна з жертв цього збіговиська Анастасія – у лікарні.

У  Насті струс мозку, синці по всьому тілу та зламана психіка. Це – результат знущання таких же, як вона сама, підлітків-дівчат.

Місце, де відбулось побиття це старий стадіон. Він вночі зазвичай зачинений, але для дітей це не стало проблемою. Чому обрали саме це місце – зрозуміло – тут навкруги високий паркан. А це значить, що не буде сторонніх очей.

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Друга дівчина, яку били на шокуючих кадрах, тепер навіть боїться виходити надвір. І це зрозуміло: всіх, хто брав участь у боях, залякують жорстокою розправою.

Виявляється, що вже давно існує ціла банда, в якій дівчата займаються справжнім рекетом! А хто відмовляється платити – потрапляє до лікарні!

У школі, де навчається ця Олена, про неї – жодного доброго слова. Поведінка – неадекватна, постійні порушення дисципліни. Та про організацію банди під її керівництвом тут нічого не чули.

До речі, у Запоріжжі учень однієї зі шкіл побив і намагався душити однокласницю.

Джерело: Надзвичайні новини

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