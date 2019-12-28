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Факти / Надзвичайні події

На трасі під Новомосковськом зіткнулися автобус та легковик – двоє загиблих

У Дніпропетровскій області у ДТП з автобусом та автомобілем Opel загинули дві молоді дівчини.

На трасі під Новомосковськом зіткнулися автобус та легковик

На трасі між селом Вільне та Новомосковськом 27 грудня близько 15.00 зіткнулися рейсовий автобус Еталон та автомобіль Opel.

Попередньо – легковик, яким кермувала 25-річна дівчина, виїхав на смугу зустрічного руху.

Водій та її 23-річна пасажирка загинули на місці.

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Легкі травми отримала 14-річна пасажирка автобусу – вона в лікарні.

На момент ДТП в салоні автобусу, який рухався за маршрутом Казначеївка – Новомосковськ, перебувало 10 пасажирів та водій.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

На трасі під Новомосковськом зіткнулися автобус та легковик

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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