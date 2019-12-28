На трасі під Новомосковськом зіткнулися автобус та легковик – двоє загиблих

У Дніпропетровскій області у ДТП з автобусом та автомобілем Opel загинули дві молоді дівчини.

На трасі між селом Вільне та Новомосковськом 27 грудня близько 15.00 зіткнулися рейсовий автобус Еталон та автомобіль Opel.

Попередньо – легковик, яким кермувала 25-річна дівчина, виїхав на смугу зустрічного руху.

Водій та її 23-річна пасажирка загинули на місці.

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Легкі травми отримала 14-річна пасажирка автобусу – вона в лікарні.

На момент ДТП в салоні автобусу, який рухався за маршрутом Казначеївка – Новомосковськ, перебувало 10 пасажирів та водій.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку.