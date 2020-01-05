Через пожежі в Австралії загинули 24 особи

В Австралії не припиняються лісові пожежі. Кількість загиблих зросла до 24.
З початку вересня внаслідок пожеж в Австралії загинули щонайменше 24 людей.
Уряд країни для боротьби зі стихійним лихом залучив 3 тис. резервістів збройних сил.
У Канберрі якість повітря наразі найгірша у світі, її мешканцям заборонено виходити з дому.
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Благодійний фонд за 48 години зібрав на гасіння пожеж у штаті Новий Південний Вельс понад $20 млн.
Нагадаємо, 19 грудня влада Австралії оголосила надзвичайний станчерез масштабні лісові пожежі.
Фото: defence.gov.au
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