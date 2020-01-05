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Факти / Надзвичайні події

Через пожежі в Австралії загинули 24 особи

В Австралії не припиняються лісові пожежі. Кількість загиблих зросла до 24.

пожежі в Австралії

З початку вересня внаслідок пожеж в Австралії загинули щонайменше 24 людей.

Уряд країни для боротьби зі стихійним лихом залучив 3 тис. резервістів збройних сил.

У Канберрі якість повітря наразі найгірша у світі, її мешканцям заборонено виходити з дому.

Читайте: У новорічну ніч в Австралії зібрали $1 млн для допомоги потерпілим від пожеж

Благодійний фонд за 48 години зібрав на гасіння пожеж у штаті Новий Південний Вельс понад $20 млн.

Нагадаємо, 19 грудня влада Австралії оголосила надзвичайний станчерез масштабні лісові пожежі.

Фото: defence.gov.au

Джерело: ВВС

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