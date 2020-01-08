В аеропорту Тегерана (Іран) близько 4.30 за Києвом розбився літак Boeing-737 МАУ. Місце падіння видно на карті Flightradar.

Ресурс Flightradar повідомляє, що Boeing-737 авіакомпанії МАУ, що розбився 8 січня в аеропорту Тегерана, вилетів до Києва о 5.15 за місцевим часом, але вже через дві хвилини перестав передавати дані.

Це видно на карті.

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We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020



Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Всі загинули.