Ресурс Flightradar повідомляє, що Boeing-737 авіакомпанії МАУ, що розбився 8 січня в аеропорту Тегерана, вилетів до Києва о 5.15 за місцевим часом, але вже через дві хвилини перестав передавати дані.

Це видно на карті.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp

— Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020