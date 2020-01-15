На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі ворог кілька разів порушив режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських бійців із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Читайте: РФ щонайменше 150 разів обстріляла територію України влітку 2014 – Bellingcat

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

Раніше Факти ICTV писали, що військова вантажівка ГАЗ-66, яка здійснювала заходи логістичного забезпечення, поблизу Золотого-4 наїхала на невідомий вибуховий пристрій.