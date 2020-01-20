У ЦВК знайшли застреленого співробітника УДО – розслідування веде ДБР

У Києві в будівлі Центральної виборчої комісії пролунав постріл. Після чого в швидку зателефонували і повідомили про пораненого чоловіка, проте лікарям не вдалося його врятувати, потерпілий помер.

Свідки повідомляють, що чоловік вистрілив у себе в сам. Однак навмисно він це зробив чи з необережності доведеться з’ясувати вже поліції.

– За попередньою інформацією, близько 18.20 20 січня 2020 року працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолету Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці, – розповіли у прес-службі ДБР.

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Також повідомляється, що чоловікові 20-25 років на вигляд, він працював в управлінні державної охорони.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові біля під’їзду одного з будинків між двома припаркованими авто впритул розстріляли чоловіка.