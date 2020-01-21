Народила в кущах і викинула у відстійник: на Полтавщині жінка вбила доньку

У селі Оболонь у Полтавській області жінка викинула новонароджену доньку у відстійник місцевого свинокомплексу.

Поліцейські почали пошуки матері дитини. Спочатку був перевірений список неблагополучних сімей села, а коли підозрювану не знайшли, тоді звернули увагу на матір трьох дітей, яка жила неподалік від місця трагедії.

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Виявилося, що у неї є доросла дочка і ще двоє маленьких дітей. 39-річна жінка приховувала останню вагітність і не зверталася до лікарів. Свою четверту дитину вона народила в кущах, а потім віднесла у відстійник місцевого свинокомплексу.

Тіло мертвої дівчинки знайшли діти, які гралися недалеко від нього. Серед них була дитина жінки.

Їй пред’явлено звинувачення за статтею 117 Кримінального кодексу (вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у селищі Авангард під Кривим Рогом пасажири напали на таксиста і зарізали його. Йому нанесли щонайменше три ножові поранення та перерізали горло.