В Австралії розбився літак, який гасив пожежі – екіпаж загинув

В Австралії зазнав катастрофи літак, який допомагав у гасінні лісових пожеж, які продовжують бушувати в країні.

У результаті падіння літака загинули троє членів екіпажу. За попередньою інформацією, усі вони є громадянами США.

Наразі особи загиблих не були ідентифіковані.

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Незадовго до катастрофи літака з ним було втрачено зв’язок.

Керівник провінції Новий Південний Вельс Гладіс Береджиклян заявила, що літак розбився у Сніжних горах, на південь від столиці Австралії Канберрі. Причини катастрофи наразі невідомі.

В Австралії продовжують палати близько 80 лісових пожеж. Очікується, що вони сягнуть нового піку у лютому 2020 року і триватимуть щонайменше до квітня.

До слова, у січні в Австралії пройшли потужні зливи, які допомогли у гасінні лісових пожеж. Їх кількість значно зменшилася.