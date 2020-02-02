На Кіровоградщині рятувальники виловили з води тіло чоловіка

У Кіровоградській області на проспекті Винниченка на Козачому острові рятувальники вилучили з води тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС.

– В обласному центрі на проспекті Винниченка на Козачому острові біля мосту через р. Інгул рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини вилучили з води тіло загиблого чоловіка, – йдеться у повідомленні.

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Загиблим виявився місцевий житель 1975 року народження. Обставини загибелі наразі з’ясовуються.

Раніше у Києві з Дніпра виловили відрізану голову чоловіка.