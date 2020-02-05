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Факти / Надзвичайні події

Перебігала дорогу в недозволеному місці: у Києві Skoda на смерть збила дівчину

На проспекті Романа Шухевича в Києві 4 лютого близько 19.40 водій автомобіля Skoda Felicia збив збив дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

На жаль, від отриманих травм вона померла на місці ДТП.

Трагедія сталася за кілька метрів від нерегульованого пішохідного переходу.

Читайте: На Кіровоградщині авто влетіло в електроопору, п’ятеро людей постраждало

Водій розповів, що намагався уникнути зіткнення, але не встиг вивернути кермо і зачепив пішохода.

  • У Києві Skoda на смерть збила дівчину
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  • У Києві Skoda на смерть збила дівчину
Перебігала дорогу в недозволеному місці: у Києві Skoda на смерть збила дівчину / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві автомобіль збив чоловіка на смерть і зник з місця ДТП.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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