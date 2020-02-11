Негода знеструмила 380 населених пунктів в Україні

Через сильний вітер і налипання мокрого снігу без світла залишились 380 населених пунктів у 11 областях.

Кількість знеструмлених населених пунктів у Івано-Франківській області становить 93, Львівській – 75, Чернігівській – 47, Полтавській – 42, Сумській – 40, Київській – 24, Черкаській – 20, Одеській – 17, Дніпропетровській – 10, Кіровоградській – 7 та Закарпатській – 5.

Внаслідок поривів вітру частково пошкоджена 101 покрівля будівель. У Львівській області це 35 об’єктів соціально-побутової сфери, 25 індивідуальних житлових будинків, 26 комунальних житлових будинків, 3 допоміжних будівлі.

У Івано-Франківській області пошкоджено 12 покрівель об’єктів соціально-побутової сфери.

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Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди і відновлювати електропостачання.

Раніше Факти ICTV писали, що циклон Petra залишив без світла понад 200 населених пунктів.