Шахрайство із трансфером Ярмоленка: підозрюваним загрожує до 12 років

У Києві завершилося досудове розслідування за фактом шахрайства, яке пов’язано з коштами за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка.

У 2017 році було підписано договір про перехід футболіста із ФК Динамо в німецьку команду Боруссію Дортмунд.

Було встановлено, що дві особи викрали кошти, які мали бути передані Чернігівській СДЮШ Юність як платіж солідарності за трансфер Ярмоленка.

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– Згідно з умовами контракту, між клубами в спеціалізовану дитячо-юнацьку школу, де навчався спортсмен, повинна була надійти частина платежу солідарності. Однак платіж перерахували одній із громадських організацій із співзвучною назвою, яка не мала жодного відношення до спортсмена, – зазначили у поліції.

Йдеться про 5 млн грн матеріальних збитків, завданих СДЮШ. Понад 3,5 млн грн було відшкодовано під час слідства.

Співзасновнику і голові правління громадської організації уже повідомили про підозру у шахрайстві.

Раніше Факти ICTV писали, що у футбольному клубі Вест Хем готові віддати Ярмоленка в оренду.