PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У США камери видали фізіотерапевта, який зґвалтував 75-річну пацієнтку

У США 30-річного фізіотерапевта Регіналда Джексона заарештували за зґвалтування 75-річної пацієнтки, яке зняли камери відеоспостереження.

До поліції звернулася медсестра, яка побачила “геніталії Джексона у роті літньої пацієнтки”, коли переглядала відео.

У кабінеті шерифа повідомили, що Джексон відмовився відповідати на запитання детективів щодо інциденту.

Чоловікові інкримінують сексуальне насильство та взяли під варту.

Читайте: Консула України в Молдові відсторонили після звинувачень у зґвалтуванні

Керівництво лікарні вже заявило, що Джексона звільнили. Правоохоронці перевіряють, чи не було у фізіотерапевта інших жертв.

Раніше Факти ICTV писали, що у Нікополі чоловік зґвалтував дівчину на співбесіді.

Джерело: Daily Mail

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка