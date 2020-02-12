У США камери видали фізіотерапевта, який зґвалтував 75-річну пацієнтку

У США 30-річного фізіотерапевта Регіналда Джексона заарештували за зґвалтування 75-річної пацієнтки, яке зняли камери відеоспостереження.

До поліції звернулася медсестра, яка побачила “геніталії Джексона у роті літньої пацієнтки”, коли переглядала відео.

У кабінеті шерифа повідомили, що Джексон відмовився відповідати на запитання детективів щодо інциденту.

Чоловікові інкримінують сексуальне насильство та взяли під варту.

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Керівництво лікарні вже заявило, що Джексона звільнили. Правоохоронці перевіряють, чи не було у фізіотерапевта інших жертв.

Раніше Факти ICTV писали, що у Нікополі чоловік зґвалтував дівчину на співбесіді.